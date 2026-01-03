Михаил Федоров станет новым министром обороны

Президент Владимир Зеленский предлагает назначить первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова новым министром обороны.

В частности, Зеленский отметил: "Решил изменить формат работы Министерства обороны. Новым министром обороны я предложил стать Михаилу Федорову.

Михаил глубоко занимается вопросами линии дронов, работает очень результативно в цифровизации государственных услуг и процессов. Вместе со всеми нашими военными, с военным командованием, вместе с национальными производителями оружия и партнерами Украины, нужно реализовать в сфере обороны такие изменения, которые помогут".