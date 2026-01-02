Премьер Дании поругала саму себя

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен неожиданно поругала саму себя. Произошло это в ее новогоднем обращении.

Политик сказала датчанам: «Я являюсь вашим премьер-министром уже более шести лет. Возможно, эта новогодняя речь станет моей последней».

Добавляется: «Часть критики в мой адрес оправдана. Я не всегда должным образом прислушивалась к вам».

Чиновница призналась, что сделала недостаточно для решения проблемы высоких цен на продукты питания.

В то же время она подчеркнула, что Дания продолжит оказывать поддержку Украина во время войны.

Метте Фредериксен анонсировала реформу системы депортации, при которой совершившие тяжкое преступление мигранты будут депортированы из Дании.

Указывается: «Если человека признают виновным, например, в изнасиловании, тяжелом насилии или другом серьёзном преступлении, его пребывание в Дании закончится».

Ранее Дания полностью отказалась от бумажных писем.