Зеленский сделал ряд заявлений после встречи с Трампом

Завершена встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Она прошла в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

После нее украинский лидер сказал: «Мы обсудили все аспекты мирного соглашения, которое включает, и это наше большое достижение, двадцатипунктный мирный план, согласованный на 90%, гарантии безопасности США-Украина, согласованные на 100%, гарантии безопасности США-Европа-Украина, почти согласованные, военный аспект согласованный на 100%, план процветания сейчас дорабатывается».

Стоит отметить, что политики также обсудили последовательность следующих действий и согласились, что гарантии безопасности являются ключевым этапом в достижении длительного мира.

Подчеркивается, что команды Украины и США продолжат работать над всеми аспектами.

Сообщается: «Мы договорились, что наши команды встретятся в ближайшие недели, чтобы доработать все обсуждаемые вопросы, и мы договорились с президентом Дональдом Трампом, что он примет нас, возможно, в Вашингтоне, европейских лидеров и украинскую делегацию, да, в январе, и Украина готова к миру».

Ранее мы писали, что Трамп готов приехать в Украину и выступить в Верховной Раде.