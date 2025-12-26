Импорт электричества в Украину серьезно вырос

Импорт электричества в Украину вырос почти в два раза. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

Говорится: «Импорт увеличился почти в два раза. Тут плюсом является то, что конъюнктура украинского и европейского рынков показывает возможность нашим трейдерам покупать электроэнергию в Европе. В Европе праздники, электроэнергия дешевеет, и поэтому на фоне дефицита в нашей энергосистеме это наиболее благоприятные условия».

Добавляется, что энергетики продолжают восстанавливать поврежденные объекты после массированных российских атак на украинскую энергосистему, и в большинстве регионов результат уже ощутим.

Напомним, что наша страна сейчас импортирует электричество из Европы в круглосуточном режиме максимальной мощностью до 1,6 ГВт в пиковые часы, что не покрывает максимально разрешенную мощность импорта вследствие сетевых ограничений.

Ранее украинцам объяснили, почему действуют графики отключений света.