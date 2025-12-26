Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Импорт электричества в Украину серьезно вырос

Импорт электричества в Украину серьезно вырос

Агата Кловская
26.12.25 20:13
156
Импорт электричества в Украину серьезно вырос

Импорт электричества в Украину вырос почти в два раза. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

Говорится: «Импорт увеличился почти в два раза. Тут плюсом является то, что конъюнктура украинского и европейского рынков показывает возможность нашим трейдерам покупать электроэнергию в Европе. В Европе праздники, электроэнергия дешевеет, и поэтому на фоне дефицита в нашей энергосистеме это наиболее благоприятные условия».

Добавляется, что энергетики продолжают восстанавливать поврежденные объекты после массированных российских атак на украинскую энергосистему, и в большинстве регионов результат уже ощутим.

Напомним, что наша страна сейчас импортирует электричество из Европы в круглосуточном режиме максимальной мощностью до 1,6 ГВт в пиковые часы, что не покрывает максимально разрешенную мощность импорта вследствие сетевых ограничений.

Ранее украинцам объяснили, почему действуют графики отключений света.

Тэги: общество, электричество, новости Украины

Комментарии

Статьи

23.12.25 16:54

Парламентская республика как панацея для Украины

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны
03.12.25 14:14

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны

Автор: «Інформатор»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.12.25 17:46

Зеленский рассказал, о чем хочет переговорить с Трампом

26.12.25 17:39

В Верховной Раде сделали громкое заявление по поводу выборов

26.12.25 17:27

Названа доля отечественного вооружения в ВСУ

26.12.25 16:49

Один мощный солнечный всплеск может парализовать космонавтику, — ученые

26.12.25 16:18

На космическом объекте 3I/ATLAS обнаружили нечто странное

26.12.25 16:02

В США произошло деликатесное преступление

26.12.25 15:41

«Запад» фактически умер, 2026 год может стать еще хуже, — The Telegraph

26.12.25 15:24

Трамп жестко пригрозил демократам

26.12.25 14:39

Человек может иметь до 33 ощущений, а не пять, — исследование

26.12.25 17:46

Зеленский рассказал, о чем хочет переговорить с Трампом

26.12.25 12:59

Журналист назвал дату и место встречи Зеленского и Трампа

26.12.25 12:56

Третья мировая на пороге, но Запад не готов, — CNN

26.12.25 09:36

В «Укрэнерго» сообщили о графиках отключений 26 декабря

26.12.25 09:20

Многое может решиться до Нового года... Зеленский анонсировал встречу с Трампом

25.12.25 16:53

Зеленский впервые допустил вывод войск из Донбасса, но есть условие, — WP

25.12.25 12:15

Путин еще в 2001 году называл Украину «частью России»: стенограмма разговора с Бушем

25.12.25 10:27

В США предположили срок окончания войны в Украине

25.12.25 09:47

Китай помогает РФ наносить удары по украинской энергетике, — Зеленский

24.12.25 15:31

Стало известно, в какую сумму Украина оценила потери от войны

22.12.25 10:15

Рютте сделал заявление о размещении войск в Украине

23.12.25 15:30

Трамп назвал Макрона «очень хорошим мужчиной»

22.12.25 13:17

В Москве взорвали авто с российским генералом. Он погиб

22.12.25 12:22

С 24 декабря свет украинцам должны начать выключать гораздо меньше

23.12.25 16:37

Трамп пикантно пригрозил президенту Колумбии

24.12.25 11:19

Зеленский озвучил все 20 пунктов мирного плана

24.12.25 10:50

Защитный саркофаг ЧАЭС может обрушиться

22.12.25 15:14

ЕС существенно помог Украине в вопросе электричества

23.12.25 13:14

Обнаружена неожиданная польза кофе и чая

22.12.25 15:21

Свириденко рассказала об интенсивности атак России на энергетическую инфраструктуру Украины

Фото и Видео
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Валерия Лисовская: новой "‎Мисс Украина" стала студентка из Одессы
Валерия Лисовская: новой "‎Мисс Украина" стала студентка из Одессы
Ивонн Джарвис Гонгора (Мария Магдалин): умерла блогерша, которую называли «живой надувной куклой»
Ивонн Джарвис Гонгора (Мария Магдалин): умерла блогерша, которую называли «живой надувной куклой»
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
fraza.com
Новости блогосферы
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди