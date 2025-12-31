Трамп может разместить американские войска в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил важную новость. По его словам, наша страна проговаривает с американским лидером Дональдом Трампом и представителями Коалиции желающих возможность размещения войск США в рамках гарантий безопасности.

Было сказано: «Это может подтвердить президент США, это войска США, и поэтому именно Америка принимает такие решения».

Добавляется: «Безусловно, мы это проговариваем и с президентом Дональдом Трампом, и с представителями Коалиции желающих. Это была бы сильная позиция в гарантиях безопасности».

Ранее Зеленский сделал важное заявление по поводу территорий Украины.