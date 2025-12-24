В Украине появятся банки финансовой инклюзии

В Украине появится новый тип банков - финансовой инклюзии. Президент нашей страны Владимир Зеленский подписал Закон № 4465-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по развитию финансовой инклюзии в Украине».

Об этом информирует председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Поясняется, что банк финансовой инклюзии будет осуществлять деятельность на основании ограниченной банковской лицензии, главной задачей его деятельности станет обслуживание клиентов, которые пока не имеют устойчивого доступа к получению финансовых услуг (граждан Украины и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также социально уязвимых групп населения).

При этом данным законом определяется на законодательном уровне особенности получения ограниченной банковской лицензии и деятельности банков финансовой инклюзии.

Добавляется, что финансовое учреждение сможет предоставлять банковские и другие финансовые услуги физическим лицам, субъектам хозяйствования, общественным и благотворительным организациям, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления.

Говорится: «В получении ограниченной банковской лицензии могут быть заинтересованы действующие банки, почтовые операторы, крупные розничные сети, сети АЗС и другие компании, которые уже имеют опыт обслуживания значительного количества клиентов и разветвленную сеть обслуживания клиентов».

Ожидается, что закон позволит существенно улучшить доступ к банковским и финансовым услугам тем людям, которые сейчас ограничены в нем по разным причинам.

