Озвучен объем импорта газа в Украину в уходящем году

Коммерческий директор группы «Нафтогаз» Сергей Федоренко поведал интересную информацию. Озвучил объем импорта природного газа в Украину в уходящем году.

Говорится: «Учитывая интенсивность ударов по внутренней инфраструктуре, без импорта природного газа было бы трудно. В 2025-м году объемы импорта составят почти шесть миллиардов кубометров, что позволяет проходить отопительный сезон. Первые два месяца проходим максимально контролируемо и делаем все, чтобы так было и дальше».

Добавляется, что «Нафтогаз» закрыл большинство потребностей в финансах на импорт газа и готовится к первому кварталу 2026-го года и к среднесрочной перспективе.

Сказано: «Основной акцент – на диверсификацию источников поставок, прежде всего, на поставки американского LNG. По итогам этого года будет 600 миллионов кубометров LNG из США, на первый квартал законтрактовано еще 300 миллионов кубометров».

Информируется, что в этот год для группы был самым тяжелым с точки зрения интенсивности потерь и ударов России по объектам.

Отмечается: «Было около 24 комбинированных атак за этот год на объекты группы. Более двух тысяч ракет и дронов атаковали объекты, один из них за последние два дня атаковало 64 «Шахеда».

Украинцам рассказали, что группа также делает фокус на подготовке резервного оборудования для восстановления.

Акцентируется внимание, что «Нафтогаз» также постоянно поддерживает работу семи своих ТЭЦ, которые также работают под ударами россиян, и делает все, чтобы минимизировать последствия атак.

Резюмируется: «Мы, в частности, провели масштабные работы по восстановлению в Криворожской ТЭЦ, и город на уровне со всеми, в отличие от предыдущих сезонов, планово и гарантированно зашел в ОЗП».

