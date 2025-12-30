В начале января метро Киева будет работать несколько иначе

Стало известно, как будет работать киевское метро в начале января. Об этом поведали в КГГА.

Сообщается: «1 и 2 января в столичном метро временно изменят график движения поездов на всех трех линиях. Это связано с прогнозируемым уменьшением пассажиропотока в эти дни».

Указывается, что 1 января в утренний час пик интервал движения поездов составит 3-4 минуты. После завершения часа пик и в течение дня время ожидания поезда составит около 5-6 минут. 2 января поезда будут курсировать с интервалом 3-4 минуты в течение всего дня, в частности в утренние и вечерние часы пик.

Добавляется при этом, что 3 и 4 января будут действовать привычные графики движения поездов выходного дня 6-7 минут.

