Озвучена текущая ситуация в Покровске

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский сделал важное заявление. Оно касается нынешней ситуации в Покровске.

Говорится: «Россияне не до конца достигли результата. Они контролируют примерно половину города. Однако враг не может спокойно заходить в Покровск, потому что все подступы к нему находятся под контролем наших дронов».

При этом добавляется, что помимо значительного количества сил и средств в районе Покровска, там держат оборону дроновые бригады и полки, которые не дают возможности врагу спокойно продвигаться.

Отмечается: «Звучат призывы, что «все пропало», «надо выходить, спасать», «это глупо». Вопрос в том, куда отходить? В чистое поле, а дальше отступать, искать следующий город, населенные пункты, которые враг тоже будет сравнивать с землей? Такую агломерацию трудно разрушить».

Ранее Зеленский сделал важное заявление по поводу территорий Украины.