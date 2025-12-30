С 1 января еще одна страна перейдет на евро

Уже с 1 января Болгария откажется от своей национальной валюты лева и перейдет на евро. Об этом информирует Reuters.
Сообщается, что Болгария станет уже 21-й страной еврозоны.
В публикации сказано о том, что в уходящем году Болгария достигла всех необходимых критериев, среди которых – показатели инфляции, дефицита бюджета, заимствований, стабильность курса обмена валют.
Добавляется, что страна также получит место в руководящем совете Европейского центрального банка.
