Зеленский озвучил все 20 пунктов мирного плана

Президент Владимир Зеленский раскрыл детали 20 пунктов проекта базового документа между Украиной, США, Россией и Европой о завершении войны. Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, передает РБК-Украина.

По словам главы государства, в 20 пунктах плана содержатся ссылки на другие возможные документы.

Кроме самого мирного плана есть такие документы:

- трехсторонний документ по гарантиям безопасности - Украина, США и Европа,

- двусторонний документ - гарантии безопасности для Украины от США.

- дорожная карта процветания Украины - проработанный с США документ по восстановлению и экономическому развитию, содержит видение развития до 2040 года.

Мирный план для Украины

1. Подтверждение суверенитета Украины.

2. Предусматривается безусловное соглашение о ненападении между Россией и Украиной. Будет создан механизм мониторинга на линии столкновения.

3. Украина получит крепкие гарантии безопасности.

4. Численность ВСУ - на уровне 800 тысяч в мирное время.

5. США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5. Если РФ вторгнется в Украину - будет военный ответ и восстановление санкций. Если Украина вторгнется в Россию или без провокации откроет огонь по территории России - гарантии безопасности аннулируются. Если Россия откроет огонь по Украине - гарантии безопасности вступят в силу. Также было дополнение о компенсации для США за гарантии, сейчас это вычеркнуто. Двусторонние гарантийные соглашения не исключены по этому договору. В частности, страны коалиции желающих могут присоединяться к гарантиям безопасности.

6. Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах.

7. Украина станет членом ЕС в определенное конкретно установленное время и получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы. Членство в ЕС для Украины - часть гарантий безопасности, мы хотим закрепить дату вступления.

8. Предусматривает крепкий пакет глобального развития для Украины, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях, включит, в частности: фонд развития для инвестирования, развитие газовой инфраструктуры, реконструкцию территорий, добычу полезных ископаемых, природных ресурсов.

9. Будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления. Цель - привлечение 800 миллиардов долларов.

10. После заключения этого соглашения Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США. Позиция Америки - они говорят о соглашении о свободной торговле с Украиной и о соглашении о свободной торговле с Россией.

11. Безъядерный статус Украины.

12. ЗАЭС. Компромисс по этому вопросу не найден. США предлагают совместное управление между Украиной, США и РФ - три стороны получают дивиденды. США предлагают "33% на 33% на 33%". И американцы - главный менеджер. Компромиссное предложение Украины: ЗАЭС эксплуатируется совместно США и Украиной - 50 на 50. Но 50% произведенной электроэнергии дается Украине, а еще по 50% - США самостоятельно определяет свое распределение. При этом ЗАЭС, Энергодар и Каховская ГЭС должны быть демилитаризованы.

13. Украина и РФ обязуются внедрять образовательные программы в школах, во всем обществе, способствующие пониманию и толерантности к разным культурам, устраняют расизм и предубеждения. Украина введет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языков меньшинств.

14. Территории. Самый сложный пункт. Предлагалось так - в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией столкновения. РФ должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения.

Позиция Украины. Как объяснил Зеленский, РФ хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс - свободную экономическую зону. Если не будет согласия на "стоим, где стоим", то свободная экономическая зона может быть принята только путем референдума. При этом, Зеленский отметил, что США хотят референдум, но, по его словам, на голосование следует выносить весь документ, а не отдельный вопрос. На референдум нужно минимум 60 дней. И нам нужно реальное прекращение огня на 60 дней.

15. После согласования будущих территориальных договоренностей как РФ, так и Украина обязуются не менять эти договоренности силой.

16. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности. Будет заключено отдельное морское соглашение и соглашение о доступе, которое охватит свободу судоходства и перевозок. В рамках этого соглашения Кинбурнская коса будет демилитаризована.

17. Для решения открытых вопросов будет создан гуманитарный комитет. Обмен военнопленными всех на всех, возвращение гражданских заложников, включая детей и политзаключённых, решение проблем и страданий жертв конфликта.

18. Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения.

19. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться, гарантироваться Советом мира, под председательством президента США Дональда Трампа. За нарушения будут предусмотрены санкции.

После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

20. Также предусмотрено, что Украина вынесет соглашение на ратификацию парламента и/или проведет всеукраинский референдум для утверждения. Украина может решить провести выборы одновременно с референдумом.

Соглашение вступит в силу после выполнения обеими сторонами своих обязательств. Гарантии безопасности вступят в силу только при полной ратификации соглашения или его утверждении референдумом.

Напомним, по словам Зеленского, США стремятся достичь окончательного соглашения.