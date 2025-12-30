В Украине запустят проект 5G

Первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал важную новость. По его словам, в течение нескольких недель начнется реализация проекта 5G состоится в пилотных зонах двух городов.

Говорится: «Очень скоро, в течение нескольких недель мы уже запустим 5G для этих городов, а точнее частей этих городов. И это будет первый важный шаг, который в последующем будет масштабироваться. Постепенно мы пройдем этот путь».

Добавляется: «Следует учесть военные самолеты, радары и другие средства РЭБ, например, потому что 5G работают на определенных частотах и должна быть определенная совместимость. Поэтому мы над этим долго работали, тестировали с военными, и будет определенный пилот».

До этого уже было известно, что Кабинет министров включил Харьков и Бородянку (Киевская область) в список населенных пунктов, где состоится пилотное внедрение мобильной связи 5G.

Ранее Трамп странно пошутил по поводу сетей 6G.