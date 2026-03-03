Все разделы

Новости > Зеленский сообщил, сколько территорий отвоевала Украина в этом году

Зеленский сообщил, сколько территорий отвоевала Украина в этом году

Александр Панько
03.03.26 12:15
174
Зеленский сообщил, сколько территорий отвоевала Украина в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успехах на фронте. Продолжается освобождение захваченных территорий.

Глава государства сказал: «С начала года мы отвоевали 460 квадратных километров».

Также политик добавил: «На самом деле мы стремимся к диалогу, мы хотим мира, но параллельно с этим мы стараемся быть сильными, производим технические ресурсы и больше дронов, которые компенсируют нехватку солдат».

Украинский лидер отметил: «Мы диверсифицируем формы войны, что позволяет нам сопротивляться. Мы не проигрываем, а Россия все еще не удовлетворена».

Говорится: «Они теряют много людей, до 35 тысяч в месяц. Это гигантская цифра. Сейчас Владимир Путин собирается мобилизовать 400 тысяч новых солдат, но его армия перестала расти, потери равны количеству новых рекрутов, они заблокированы, близки к кризису. Серьезные переговоры начнутся, когда его армия начнет уменьшаться».

Владимир Зеленский признал: «Украина тоже сталкивается с нехваткой военнослужащих и вот почему мы хотим закончить войну».

Подчеркивается: «Но тем временем Владимир Путин проиграл свою зимнюю наступательную операцию. Он атаковал электростанции в разгар морозов, хотел разделить нас, пытался настроить гражданское население против армии, чтобы заставить ее прекратить боевые действия. Но ему это не удалось: с наступлением тепла возрождаются надежды. Теперь россияне попробуют весенние наступления, но я думаю, что они снова проиграют, много солдат погибнет напрасно».

Ранее Зеленский рассказал о документах РФ с их планами на 2026-2027 годы.

