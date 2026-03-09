Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 274 040 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 9 марта.

Сообщается, что были ликвидированы 1 274 040 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне противнику: 11 745 танков, 24 167 боевых бронированных машин, 38 129 артиллерийских систем, 1 675 РСЗО, 1 326 средств ПВО, 435 самолетов, 349 вертолетов, 166 640 БПЛА оперативно-тактического уровня, 4 403 крылатые ракеты, 31 корабль/катер, две подлодки, 82 289 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4 083 единицы специальной техники.

Ранее в США намекнули на хорошие новости по Украине.