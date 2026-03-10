Все разделы

Украинцам рассказали о темпах ремонта дорог

Украинцам рассказали о темпах ремонта дорог

Александр Панько
10.03.26 00:01
Украинцам рассказали о темпах ремонта дорог

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала о темпах ремонта дорог, который стартовал в нашей стране. По ее словам, за неделю это более 155 тысяч квадратных метров покрытия.

Говорится: «На заседании правительства рассмотрели вопрос о состоянии ремонта автомобильных дорог государственного значения. Сейчас работы продолжаются на международных и национальных трассах. За неделю отремонтировано более 155 тысяч квадратных метров дорожного покрытия».

Добавляется также: «Главный акцент сделан на ямочном ремонте в прифронтовых регионах и на дорогах с высокой интенсивностью движения. К работам привлечено более 1,1 тысячи работников дорожных бригад».

Кроме этого информируется, что министерству развития общин и территорий была поставлена задача вместе с Агентством восстановления в течение следующих двух недель максимально нарастить темпы работ, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить безопасный проезд по ключевым маршрутам.

Сообщается: «Отдельно рассмотрели вопрос финансирования и определили источники покрытия соответствующих потребностей. В первую очередь речь идет о наличии финансовых ресурсов государственного бюджета. Дополнительно привлекаются средства резервного фонда, из которого уже выделяется первый транш в размере трех миллиардов гривен».

Резюмируется: «Также предусмотрено привлечение дополнительных средств государственного бюджета в сочетании с софинансированием местных бюджетов и механизмом государственных гарантий. Правительство приняло соответствующие организационные решения для обеспечения необходимого финансового ресурса».

Ранее Зеленский рассказал, во сколько Украине обойдется ремонт дорог.

Тэги: общество, новости Украины

