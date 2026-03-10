Турция усилила военное присутствие на Кипре

На фоне конфликта на Ближнем Востоке Турция усиливает свое военное присутствие на Кипре. Об этом информирует министерство обороны страны.

Там говорят, что разместили в Турецкой Республике Северного Кипра шесть истребителей F-16 и системы ПВО.

Сказано: «Шесть истребителей F-16 и системы ПВО дислоцированы с понедельника в ТРСК в рамках плана по усилению безопасности ТРСК в свете последних событий в регионе. Дополнительные меры будут приняты при необходимости».

