У берегов Турции утонули нелегалы

У берегов района Демре (Анталья) в Турции произошла трагедия. Тут затонул катер с нелегальными мигрантами из Афганистана.

На борту, в том числе, находились женщины и дети.

Известно о как минимум 14 погибших.

Правоохранители говорят, что береговая охрана пыталась остановить катер, однако он в попытке уйти начал выполнять резкие маневры и столкнулся с катером береговой охраны, после чего часть нелегалов упала в море.

Оставшиеся в катере были доставлены на берег, некоторым оказали медицинскую помощь.

Указывается, что еще 14 мигрантов были задержаны, а семеро – спасены береговой охраной.

