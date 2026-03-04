В Киеве решают судьбу колеса обозрения

Что делать с киевским колесом обозрения на Контрактовой площади? Сейчас власти украинской столицы разрабатывают правовые механизмы урегулирования его статуса.

Как поведал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, речь идет о решении, которое позволит привести объект в соответствие с требованиями законодательства, строительных норм и стандартов безопасности.

Он сказал: «Для города принципиально, чтобы объект, расположенный в центре столицы, работал исключительно в правовом поле и отвечал всем требованиям безопасности. Именно поэтому сейчас прорабатываем правовые механизмы урегулирования статуса обзорного колеса на Контрактовой площади».

Также добавляется, что суд отменил арест объекта и запрет его эксплуатации из-за неудовлетворительного технического состояния аттракциона.

Добавляется, что судебные процессы продолжаются.

Информируется, что для выработки дальнейших решений в КГГА состоялось рабочее совещание с участием представителей Подольской районной в городе Киеве государственной администрации и профильных структурных подразделений городской власти – Департамента территориального контроля, Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Говорится: «Контрактовая площадь является историческим пространством Подола, поэтому любой объект на этой территории должен соответствовать стандартам безопасности и градостроительным требованиям. В свое время проект смотрового колеса реализовали как пилотный, и он стал частью туристического пространства района».

Сообщается, что дальнейшее функционирование аттракциона возможно только при условии полного соответствия законодательству и техническим требованиям.

Резюмируется, что сейчас продолжается работа над взвешенным решением, которое позволит урегулировать статус объекта и обеспечить безопасность посетителей.

