В МВФ оценили риски из-за ситуации на Ближнем Востоке

Глава МВФ Кристалина Георгиева прокомментировала конфликт на Ближнем Востоке. Рассказала, какие риски он несет.

Было сказано: «Обычно мы видим, что каждое повышение цен на нефть на 10%, если оно сохраняется в течение большей части года, приводит к росту глобальной инфляции на 40% и падению мирового производства на 0,1-0,2%».

Также добавляется: «Экономическая устойчивость вновь подвергается испытанию в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, где важные нефтегазовые объекты пострадали от повреждений и остановки работы, а объем судоходства через Ормузский пролив сократился на 90%».

