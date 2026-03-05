Американцы узнали о беременности нечто странное

Эксперты из Калифорнийского университета в США узнали о беременности нечто странное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что мозг беременных женщин теряет часть серого вещества, то есть области, отвечающей за обработку информации, эмоции и эмпатию.

В опыте участвовали 127 женщин, мозг которых сканировали до, во время и после беременности. Для сравнения специалисты параллельно обследовали 52 небеременных подопытных.

Оказалось, что у беременных женщин объем серого вещества уменьшался в среднем на 5%, частично восстанавливаясь в течение шести месяцев после родов.

Сообщается, что подобные изменения затрагивают прежде всего так называемую сеть пассивного режима работы мозга, участвующую в самовосприятии, эмпатии и альтруизме.

Впрочем, подчеркивается, что это вовсе не указывает на снижение интеллекта, а отражает перестройку мозга, которая помогает будущей матери наладить связь с ребенком и развить родительское поведение.

Говорится: «В биологии, как и в жизни, иногда чем меньше, тем лучше. Снижение серого вещества может быть аналогично процессу созревания мозга у подростков, когда нервные сети перераспределяются и упорядочиваются для новых функций».

Добровольцы также сдавали анализы на гормоны. Было выявлено, что повышение уровня эстрогена во время беременности тесно связано с уменьшением объема серого вещества. Такие изменения включают сокращение нервных сетей и перестройку поддерживающих клеток, что может отражать адаптацию мозга к материнству.

Ранее американцы рассказали о страшных последствиях курения во время беременности.