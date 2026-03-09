Китай сделал заявление по поводу энергетической безопасности

Китай серьезно обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке. Власти собираются принимать меры для обеспечения собственной энергетической безопасности.

Об этом сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Подчеркивается: «Энергетическая безопасность имеет решающее значение для мировой экономики, и все стороны несут ответственность за обеспечение стабильного и бесперебойного энергоснабжения».

Добавляется: «Китай будет принимать необходимые меры для обеспечения собственной энергетической безопасности».

Ранее в Саудовской Аравии сделали тревожное заявление по ситуации на Ближнем Востоке.