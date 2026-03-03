Все разделы

Украинцам рассказали, чего ждать от погоды 3 марта

Украинцам рассказали, чего ждать от погоды 3 марта

Агата Кловская
02.03.26 23:45
108
Украинцам рассказали, чего ждать от погоды 3 марта

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине во вторник, 3 марта. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что завтра в нашей стране местами ожидается небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом. Однако в большинстве западных, ночью и в восточных областях будет без осадков.

Добавляется, что ночью и утром в северных, восточных и большинстве центральных областей на дорогах местами прогнозируется гололедица, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях местами туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Говорится, что ночью будет от 2 мороза до 3 тепла, днем от 0 до плюс 5, на западе и юге 6-11 тепла.

В Киеве ночью пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем будет сухо. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью от 0 до 2 тепла, днем плюс 2-4.

Ранее синоптик дал неутешительный прогноз на март.

02.03.26 23:49

Гончаренко vs Княжицкий: последствия для Европейской солидарности

Автор: Назар Даниленко

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

