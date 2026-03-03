Медик рассказала, сколько часов следует спать человеку

Российский сомнолог Карема Магомедова поведала кое-что важное. Она рассказала, какой продолжительности должен быть сон у здорового человека.

Медик говорит: «Данные многочисленных исследований показывают: для того чтобы быть здоровым, в среднем человеку нужно спать семь часов, но при этом генетически люди могут быть короткоспящими, которым достаточно четыре-пять часов сна, и долгоспящими, им необходимо девять часов сна и более».

Добавляется при этом, что если за двадцать-тридцать минут после пробуждения человек включается в режим бодрствования, при этом в течении дня его функционирование не страдает, можно говорить о том, что он высыпается.

Ранее американцы поведали, как сделать сны ярче.