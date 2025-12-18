Все разделы

Видео-Новости > Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства

Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства

Автор: «Фраза»
18.12.25 17:21
86
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства

Народный депутат Дмитрий Разумков предложил отложить переименование копейки на шаг на 10 лет после победы, а сейчас направить бюджетные средства на восстановление энергетики и нужды Вооруженных Сил Украины. Об этом он заявил во время пленарного заседания Верховной Рады 18 декабря, передает Цензор.НЕТ.

«Скажите, пожалуйста, кто в этом зале в последний раз и когда рассчитывался копейками или получал их в магазине? Вы довели до того, что сегодня уже нет копеек, гривнами уже никто не рассчитывается, таких цен нет», — обратился Разумков к депутатам.

Он подчеркнул, что сейчас более насущные проблемы: «Возьмите это и делайте через 10 лет после победы. А сейчас средства, пожалуйста, тратьте на укрытие энергии. На обеспечение Вооруженных сил Украины. У вас денег на повышение зарплаты военным нет? А на шаги есть», - заявил депутат.

Дмитрий Разумков также указал на стоимость чеканки новых монет после переименования для государственного бюджета.

«Я понимаю, что у нас каждый последующий глава Национального банка хочет попасть в историю. Там люди хотя бы подпись ставили, а эта будет за наши государственные средства печатать монетки на память. Которые стоят гораздо больше, чем они сами стоят. Я сейчас спрошу, пусть выйдет и скажет, сколько стоит допечатать 50 шагов его», — сказал он.

В конце выступления народный депутат предложил перенести голосование за законопроект о переименовании копейки в «шаг» и вернуться к его рассмотрению после Рождества. Верховная Рада поддержала это предложение. За перенос голосования на 27 декабря проголосовал 241 народный депутат.

