США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский

Украина находится в постоянном контакте с США и ожидает дальнейшей работы над мирным соглашением. Об этом свидетельствует заявление украинского президента Владимира Зеленского в его видеообращении, опубликованном в Facebook.

Он обратил внимание на сегодняшнее доклад секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генштаба Андрея Гнатова по итогам встреч с представителями президента США Дональда Трампа.

«Чувствуем, что Америка хочет достичь финального соглашения, и с нашей стороны — полное сотрудничество. Украина никогда не была и не будет препятствием для мира», — отметил украинский лидер.

По его словам, Украина активно работает над документами и тем, чтобы они были «реалистичными».

«Главное, чтобы Россия не срывала эту дипломатию и на сто процентов серьезно относилась к окончанию войны. Если нет — должен быть дополнительный давление на Россию, мир обладает всеми инструментами, чтобы давление сработало, чтобы был мир», — подчеркнул Зеленский

Напомним, посол США при НАТО заявил, что на переговорах по Украине обсуждается четыре итоговых документа.