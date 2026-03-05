Индусы рассказали о небывалой пользе… кожуры апельсина

Эксперты из Института технологий и науки Бирла в Пилани в Индии поведали о пользе кожуры апельсина. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что содержащееся в ней соединение цитроптен замедляет воспаление, фиброз и повреждение ткани при хронической болезни почек.

Ученые проанализировали Citrus sinensis, и с помощью компьютерного моделирования выявили более 180 потенциальных молекулярных мишеней, связанных с воспалением, окислительным стрессом и фиброзом – рубцеванием ткани, которые лежат в основе прогрессирования хронической болезни почек.

После этого действие вещества проверили на грызунах с хроническим поражением почек. Крысы получали соединение в течение трех недель. В итоге у животных лучше сохранялась функция почек и их структура по сравнению с контрольной группой. Кроме этого данное соединение уменьшало избыточное накопление внеклеточного матрикса, такой себе строительного каркаса ткани, избыток которого приводит к рубцеванию почек и постепенной утрате их функции.

Информируется, что цитроптен активировал механизмы клеточной очистки поврежденных митохондрий – процесс, важный для поддержания энергетического баланса клеток, что также может дополнительно способствовать защите почечной ткани.

Специалисты говорят, что их работа указывает на потенциал природных соединений из пищевых продуктов как основы для разработки новых методов терапии хронической болезни почек, для которой по-прежнему существует ограниченное число эффективных способов лечения.

