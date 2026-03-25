Орбан заявил, что перекрыл поставки газа в Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал громкое заявление. Политик информировал, что его страна прекращает поставки природного газа в Украину.

Сделано это было, по его словам, до возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба».

Говорится: «Пока Украина не обеспечит поставку нефти, она не получит газ от Венгрии. Защитим энергетическую безопасность Венгрии, сохраним защищенные цены на бензин и сниженные цены на газ».

Отмечается: «Так как Украина также атакует газопровод, поставляющий Венгрии с юга, нам необходимо создавать резервы. Поэтому, вместо поставок Украине, мы теперь будем заполнять венгерские газохранилища».

