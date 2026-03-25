В железнодорожных перевозках пассажиров в Украине хотят ввести важное изменение

Глава правления АО «Укрзализныця»Александр Перцовский сообщил важную новость. По его словам, в нашей стране могут рассмотреть внедрение страхования пассажиров по модели, подобной авиаперевозкам.

Целью этого будет покрытие рисков задержек поездов и вреда здоровью.

Было сказано: «Мы в целом открыты, проработаем с рынком. Единственное что, обычно из любого страхового случая есть исключения, когда происходит форс-мажор. Поэтому здесь вопрос к готовности страхового рынка принимать эти риски».

Ранее на западе Украины селевой поток «размыл» железную дорогу.