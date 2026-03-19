Во Львовской области произошло огненное ДТП – погиб человек

В четверг, 19 марта, в городе Дубляны (Львовская область) произошло страшное ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что тут произошло столкновение двух автомобилей, после чего один из них загорелся и взорвался.

Увы, в результате аварии один человек погиб, есть пострадавшие.

Сейчас копы устанавливают обстоятельства трагедии и анкетные данные пострадавших.

Правоохранители полностью перекрыли движение в Дублянах автодорогой Киев-Чоп.

Указывается, что объезд места ДТП будет организован через населенные пункты Сороки-Львовские, Мурованое и Ямполь.

