Трампа увековечат в золотой монете

В честь президента США Дональда Трампа выпустят золотую монету с его портретом. Комиссия по изящным искусствам уже утвердила ее выпуск.

Накануне федеральная панель комиссии по изящным искусствам, состав которой был утвержден лично главой государства, единогласно проголосовала за дизайн 24-каратной памятной монеты из золота.

Сообщается, что на аверсе будет изображен Дональд Трамп, опирающийся на стол в Овальном кабинете со сжатыми кулаками.

Кроме его портрета, на аверсе будет размещена традиционная надпись Liberty (Свобода) и памятные даты 1776-2026, знаменующие 250-летие независимости США.

Добавляется, что в нижней части диска расположится национальный девиз In God We Trust (Мы верим в Бога), а реверс украсит главный символ США белоголовый орел.

