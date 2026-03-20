Зеленский сделал ряд важных заявлений по поводу войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал войну в нашей стране. Глава государства сделал ряд важных заявлений.

Он сказал: «Россия не побеждает. Они не достигли ни одной цели, как отходили с самого начала. Они хотели полностью оккупировать Донбасс, но не получили этого. И, конечно, они хотели оккупировать столицу. Они также этого не получили».

Указывается: «Теперь они теряют ежемесячно от 30 до 35 тысяч собственных военных».

Украинский лидер подчеркнул: «Люди номер один. Земля – это второй вопрос. Но люди – люди самое важное».

Отмечается: «Россияне не могут прорвать наши оборонительные линии, хотя они пытаются это сделать ежедневно. Вот почему такая позиция на поле боя не дает им победы. Вот почему они пытаются создать хаос ракетами по энергетической и гражданской инфраструктуре».

По его словам, сегодня наша страна номер один в сфере безопасности, так как нет ни одной страны в мире, которая могла бы действительно уничтожить, например, за один день пять сотен иранских дронов.

