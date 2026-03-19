В ЕС приняли важное решение по поводу членства Украины

В рамках заседания Европейского совета было принято важное решение по поводу членства Украины в ЕС. Заявление утверждено 25 лидерами стран, за исключением Венгрии и Словакии.

В нем говорится: «После оценки Комиссии и, учитывая, что техническая работа по открытию всех кластеров в Совете продвинулась, Европейский Совет (European Council) приглашает Совет (Совет ЄС, Council of the EU) немедленно открыть кластеры, начиная с кластера основ, в соответствии с методологией расширения и в соответствии с подходом, основанным на заслугах».

Также подчеркивается, что будущее нашей страны и ее граждан находится в ЕС.

Указывается: «Европейский совет приветствует значительный прогресс, которого Украина достигла до сих пор при самых сложных обстоятельствах, и призывает к дальнейшим необходимым реформам».

