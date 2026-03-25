Ученые поведали о пользе черники для беременных

Эксперты из Медицинского университета Цзинин в Китае рассказали о пользе черники для беременных. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что экстракт этой ягоды способен ограничивать опасное повышение уровня сахара в крови во время беременности, влияя на обмен веществ и кишечную микрофлору.

Поясняется, что гестационный диабет представляет собой нарушение углеводного обмена, возникающее во время беременности и сопровождающееся повышенным уровнем сахара в крови.

Указывается, что, как правило, после родов состояние проходит, но, в то же время, оно может повышать риск осложнений как для матери, так и для ребенка.

Во время опыта китайцы смоделировали такое состояние у животных с помощью высокожировой диеты. После этого в рацион добавили экстракт черники, богатый антоцианами – природными растительными пигментами с антиоксидантными свойствами.

Сказано, что в итоге у животных снизился уровень глюкозы в крови и воспаление в организме, а также сократился риск нарушений липидного (жирового) обмена.

Еще один анализ выявил, что эффект может быть связан с изменениями кишечной микробиоты. В частности, увеличивалось количество полезных бактерий, включая Lactobacillus. Такие изменения сопровождались перестройкой обмена желчных кислот и активацией сигнальных процессов, влияющих на выработку гормона GLP-1, который помогает регулировать уровень сахара в крови.

Уверяется, что в будущем такие данные могут использоваться при разработке диетических рекомендаций для профилактики и контроля гестационного диабета.

