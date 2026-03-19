Глава Пентагона Пит Хегсет сделал неоднозначное заявление. Чиновник неоднозначно высказался по поводу боеприпасов для Украины.

Министр войны США сказал: «Мы все еще имеем дело с той ситуацией, которую создал Джо Байден, а именно с истощением этих запасов, когда их отправляли не нашим собственным вооружённым силам, а Украине».

Добавляется: «Каждый раз, когда мы оглядываемся назад и рассматриваем любую проблему, с которой сталкиваемся, все сводится к одному: «Отправьте это Украине».

Указывается: «В итоге мы полагаем, что на данном этапе эти боеприпасы лучше использовать в наших собственных интересах».

Ранее у Трампа заявили, что Ближний Восток для США важнее, чем Украина.