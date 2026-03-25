В штрафах за парковку для украинцев кое-что изменилось

Украинцы теперь могут видеть постановления инспекторов по парковке и статус их оплаты в электронном кабинете водителя и в приложении «Дия». Об этом поведал глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, ранее в цифровых сервисах отображались только штрафы за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме или вынесенные патрульными.

По этой причине водители не всегда вовремя получали информацию о постановлениях инспекторов по парковке и могли пропустить сроки оплаты.

Указывается: «Мы это исправили. МВД Украины совместно с представителями территориальных громад и специалистами ГП «Инфотех» провело необходимые технические доработки и настройки сервисов, чтобы обеспечить своевременное и корректное отображение данных».

Добавляется, что данный сервис уже функционирует в Житомире, Хмельницком, Львове, Днепре, Дрогобыче, Белой Церкви и Виннице.

Министр обещает: «Дальше будет больше городов. Продолжаем цифровизацию сервисов МВД, чтобы каждый гражданин имел удобный, прозрачный, быстрый и защищенный доступ к государственным услугам».

