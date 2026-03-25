Китайцы поведали об уникальной пользе шелковицы

Эксперты из Медицинского университета Биньчжоу в Китае рассказали об уникальной пользе шелковицы. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что экстракт антоцианов из плодов шелковицы способен ослаблять вредное воздействие жирной и богатой холестерином пищи на организм.

Специалисты оценивали, как соединения из шелковицы влияют на кишечную микрофлору, воспалительные процессы и обмен веществ в печени. Пристальное внимание они уделили антоцианам, то есть природным пигментам из группы флавоноидов, которые придают ягодам темную окраску и известны антиоксидантными свойствами.

Опыт провели на мышах с повышенным риском атеросклероза – заболевания, при котором на стенках сосудов образуются холестериновые бляшки. Грызунам на диете с высоким содержанием жиров дополнительно давали антоцианы шелковицы.

Было установлено, что добавка снижала уровень «плохого» холестерина и уровень воспалительного маркера – интерлейкина-1β в организме. Также повышалась активность антиоксидантного фермента глутатионпероксидазы, который помогает защищать клетки от повреждений.

По словам исследователей, изменения происходили и в кишечной микробиоте. У мышей увеличивалось количество бактерий, связанных с более благоприятным обменом веществ, и снижалась доля микроорганизмов, ранее ассоциированных с воспалительными процессами.

Китайцы также выявили сдвиги в метаболизме печени. После приема антоцианов снижался уровень АТФ – молекулы, которая служит основным источником энергии для клеток и некоторых соединений, связанных с воспалительными процессами. Параллельно с этим повышалось содержание аминокислоты глутамина, которая участвует в восстановлении тканей.

Резюмируется, что подобные изменения в обмене веществ и составе микробиоты могут ослаблять факторы риска, связанные с развитием атеросклероза.

