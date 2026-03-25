В ООН назвали число жертв войны в Украине среди гражданского населения

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека озвучило число жертв войны в Украине среди гражданского населения. О них сказала заместитель генсека организации по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари ДиКарло.

Говорится: «Подтверждена гибель 15 364 мирных жителей, в том числе 775 детей».

Добавляется, что еще 42 144 человека получили ранения.

Подчеркивается: «Реальные цифры, вероятно, значительно выше».

Отмечается, что в минувшем феврале число погибших выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также ООН фиксирует рост количества атак на жилые районы и транспортные объекты.

Сообщается, что 6,7 миллиона украинцев остаются беженцами, еще 3,7 миллиона – внутренне перемещенными лицами.

Информируется, что общий ущерб от войны оценивается в 195 миллиардов долларов, а потребности на восстановление в 588 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия.

Увы, по ее словам, Украина также остается одной из самых заминированных стран мира – на конец прошлого года потенциально загрязненными взрывными устройствами считались 132 тысячи квадратных километров.

