Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
В ООН назвали число жертв войны в Украине среди гражданского населения

В ООН назвали число жертв войны в Украине среди гражданского населения

Александр Панько
24.03.26 14:05
388
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека озвучило число жертв войны в Украине среди гражданского населения. О них сказала заместитель генсека организации по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари ДиКарло.

Говорится: «Подтверждена гибель 15 364 мирных жителей, в том числе 775 детей».

Добавляется, что еще 42 144 человека получили ранения.

Подчеркивается: «Реальные цифры, вероятно, значительно выше».

Отмечается, что в минувшем феврале число погибших выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также ООН фиксирует рост количества атак на жилые районы и транспортные объекты.

Сообщается, что 6,7 миллиона украинцев остаются беженцами, еще 3,7 миллиона – внутренне перемещенными лицами.

Информируется, что общий ущерб от войны оценивается в 195 миллиардов долларов, а потребности на восстановление в 588 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия.

Увы, по ее словам, Украина также остается одной из самых заминированных стран мира – на конец прошлого года потенциально загрязненными взрывными устройствами считались 132 тысячи квадратных километров.

Ранее Зеленский прокомментировал масштабную атаку России на Украину.

Тэги: общество, ООН, мир, война, новости Украины

Комментарии

Статьи

Дайджест

fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
Фото и Видео
fraza.com
Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди