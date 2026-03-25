Украинцам рассказали, какой будет погода 26 марта

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в среду, 26 марта. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что ночью в Запорожской, Днепропетровской и Полтавской, днем в Закарпатской, Львовской, Волынской и Луганской областях пройдут небольшие дожди. На остальной территории нашей страны будет сухо. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью 2-7 тепла, в Карпатах и на северо-востоке от минус 2 до плюс 3, Днем 13-18 тепла.

В Киеве завтра будет без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 3-5, днем 14-16 тепла.

