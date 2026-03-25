МАГАТЭ сообщило тревожную новость с Запорожской АЭС

В МАГАТЭ сообщили тревожную новость с Запорожской АЭС, которая остается оккупированной Россией. Стало известно, что случилось.

В социальной сети Х информируется: «ЗАЭС потеряла связь с «Днепровской» линией электропередачи, в результате чего стала зависеть от единственной резервной линии электропередачи для внешнего электроснабжения».

Кроме этого добавляется: «МАГАТЭ инициирует переговоры с обеими сторонами об установлении местного прекращения огня, чтобы обеспечить ремонт поврежденной линии электроснабжения».

Ранее Россия сделала циничное заявление по поводу Запорожской АЭС.