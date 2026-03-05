Обнаружена жуткая опасность коронавируса для сердца

Эксперты из Института столетия и Сиднейского технологического университета в Австралии выявили новую страшную опасность коронавируса. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что вирус SARS-CoV-2 может напрямую проникать в ткани сердца, размножаться в них и вызывать воспалительные изменения, связанные с нарушением функции миокарда.

Ученые использовали в своей работе так называемые сердечные сфероиды, то есть крошечные «мини-сердца», представляющие собой объемные скопления клеток, которые по структуре и поведению ближе к настоящей сердечной ткани, чем стандартные лабораторные культуры.

Указывается, что с помощью этой 3D-системы ученые установили, что SARS-CoV-2 способен инфицировать и активно размножаться внутри такой ткани.

Отмечается, что в отдельных типах клеток сердца, выращенных изолированно, вирус не демонстрировал той же способности к размножению, что указывает на то, что пространственная организация клеток и их взаимодействие друг с другом играют ключевую роль в развитии повреждений.

Специалисты рассказали, что полученные ими данные помогают объяснить, почему у части пациентов во время и после болезни возникают серьезные сердечные осложнения, даже при отсутствии ранее диагностированных заболеваний сердца.

Так, по их словам, чаще всего встречается миокардит (воспаление сердечной мышцы, аритмия, тромбоз и кардиомиопатия) – сердечная недостаточность с изменением объема желудочков.

Австралийцы полагают, что созданная модель способна стать инструментом для тестирования потенциальных методов защиты сердца от вирусных инфекций и разработки новых терапевтических стратегий – как против коронавируса, так и против других вирусов с возможным кардиотоксическим эффектом.

