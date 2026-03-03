Зеленский предупредил, что Россия собирается бить по объектам водоснабжения Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об опасности. По его словам, Россия планирует очередную серию атак на инфраструктуру нашей страны, в частности – на объекты водоснабжения.

Он сказал: «Россия готовит новую волну. Будет бить по инфраструктуре, логистике и по водоснабжению. Хотят, чтобы у нас были проблемы именно с водой. Общины должны сосредоточиться над этим вызовом, а мы, со своей стороны, должны доставать больше ракет для ПВО».

Ранее Зеленский предупредил о грядущих ударах России по украинской инфраструктуре.