В Испании нашли неожиданное применение… кошкам

Весьма неожиданное применение кошкам нашли в Испании. Ассоциация Biak Bat в городе Альсасуа на севере страны использует этих животных в психосоциальной и образовательной терапии для людей с аутизмом, тревожными расстройствами и другими трудностями, связанными с психическим здоровьем и развитием.

Эксперты рассказали: «Кошки способствуют развитию эмоциональной регуляции, повышению самооценки, управлению гневом, развитию социальных навыков и формированию безопасных привязанностей. Мы работает с разными кошками, которые сильно отличаются по своим навыкам и характеру».

Также медики добавляют, что эти животные способны быть особенно полезны в терапии благодаря спокойному и ненавязчивому поведению.

Так, как информируется, в этом центре проводят различные виды занятий: пациенты ухаживают за животными, играют с ними и выполняют упражнения, направленные на развитие концентрации, самоконтроля и уверенности в себе.

Уверяется, что подобные занятия помогают людям лучше справляться со стрессом, контролировать импульсы и формировать устойчивые эмоциональные связи.

Указывается, что терапия с животными чаще всего проводится с участием собак, но в Biak Bat полагают, что кошки способны быть полезны для других категорий пациентов. Их более независимое и предсказуемое поведение помогает создавать спокойную атмосферу во время занятий.

Известно, что программы центра рассчитаны на разные группы – от детей с аутизмом и гиперактивностью до взрослых, испытывающих тревожность, стресс или переживающих сложные жизненные ситуации. Врачи центра также проводят выездные занятия в домах престарелых.

Справка :

Ассоциация Biak Bat была основана в 2011-м году в Альсасуа педагогами Иосу Мендесом и Хосуне Аспирос и занимается терапией с участием животных. Центр впоследствии открыл новое пространство для проведения терапевтических программ.

