Еще одна европейская столица поможет Киеву с электричеством

Осло передаст Киеву генераторы. Это пообещала мэр норвежской столицы Анне Линдбу, которая прибыла в наш город.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко информировал: «Отдельно благодарен за внимание к вопросу энергетической безопасности Киева. А именно за проведенные консультации с муниципальной энергетической компанией Hafslund и энергетической ассоциацией REN относительно возможностей поддержки Украины».

Указывается, что в ближайшее время из Осло в Киев прибудут генераторы.

Кроме этого говорится о готовности норвежской столицы рассмотреть возможность финансового участия в создании открытого пространства для спортивной и физической реабилитации ветеранов при городском центре реабилитации и паллиативной помощи.

Ранее Литва серьезно помогла Киевской области с электричеством.