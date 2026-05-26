Лавров заявил Рубио, что Россия продолжит бить по Киеву

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Пригрозил наносить новые удары по Киеву.

В ведомстве сообщают: «Сергей Лавров официально довел до американской стороны информацию о том, что Вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам».

Добавляется: «Сергей Лавров привлек внимание к заявлению МИД России от 25 мая, в котором США, наряду с другими государствами, имеющими представительства в Киеве, рекомендовано обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан».

Ранее Россия анонсировала новые удары по Киеву.