Зеленский анонсировал новые дальнобойные операции

Президент Владимир Зеленский по результатам совещания с главнокомандующим ВСУ Александром Сиырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым анонсировал новые дальнобойные операции против России. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении 27 мая.

«Был доклад СБУ — генерал-майора Хмары, — в частности и по внутренней безопасности здесь, в Украине. Мы продолжаем операции против тех, кто выбрал не Украину, а помощь врагу. С ними Украина будет жесткой», — заверил он.

Президент сообщил, что в среду было и детальное совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым.

«Я согласовал им наши новые дальнобойные операции — это то, что нужно, чтобы у России появилось ощущение, что за войну им придется платить своими потерями. Российская нефтяная отрасль будет и дальше сокращаться, если Россия выбирает войну», — подчеркнул глава государства.

По его словам, украинская власть видит признаки того, что политическое руководство РФ ищет пути компенсировать потери на фронте: «У них сейчас оккупационная группировка сократилась. Они рассылают так называемые мобилизационные распоряжения в большем количестве, созывают россиян на так называемые „военные сборы“, добавляют еще и другие пути, чтобы продолжать эту фактически скрытую мобилизацию в большем количестве. Мы информацию дадим партнерам, это — четкий аргумент, что давления на Россию недостаточно».

Напомним, Украина закупила рекордную партию дальнобойных артиллерийских снарядов.