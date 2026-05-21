Лукашенко назвал условие для войны с Украиной и предложил Зеленскому встретиться

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд заявлений по поводу Украины. Допустил войну с нашей страной.

Политик сказал: «Что касается его заявлений, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал: будет втянута только в одном случае – если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута – вы слышали из уст президента России Владимира Путина, – мы будем вместе защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, где расположены два государства».

Добавляется: «Если и будем мы втянуты в войну, в том числе если это будет против Украины, только в одном случае – если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. В этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной».

Кроме этого глава государства предложил встречу президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Белорусский лидер заявил: «Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке – Украины, Беларуси – я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И, может, поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами у нас есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем».

