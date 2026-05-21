Путин и Си обсуждали Украину – известны подробности

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, в Пекине поднималась тема Украины.

Он сказал: «Тема Украины действительно затрагивалась».

Добавляется: «Китай действительно готов приложить усилия с тем, чтобы помочь выходу на мирную траекторию урегулирования. Мы признательны нашим китайским друзьям за это».

Говоря о том, обсуждали ли лидеры двух стран мирный план Китая, чиновник отметил: «Нет, этот план не обсуждался».

