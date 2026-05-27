Генштаб рассказал о новых потерях россиян. Сводка за 27 мая

С 24 февраля 2022 года по 27 мая 2026 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 1 358 950 человек (+1000 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожено:

— танков — 11 955 (+1);

— боевых бронемашин — 24 618 (+3);

— артиллерийских систем — 42 790 (+39);

— РСЗО — 1 805 (+1);

— средств ПВО — 1 397 (+0);

— самолетов — 436 (+0);

— вертолетов — 353 (+0);.

— наземных робототехнических комплексов — 1 485 (+10);

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 313 342 (+1307);

— крылатых ракет — 4 687 (+0);

— кораблей — 33 (+0);

— подводных лодок — 2 (+0);

— автомобильной техники и автоцистерн — 99 645 (+271);

— специальной техники — 4 224 (+3).

