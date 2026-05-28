В интернет попало странное видео с Путиным

Кремль опубликовал странное видео с президентом России Владимиром Путиным. На нем вице-премьер страны Дмитрий Патрушев почему-то назвал его.

Это вызвало массу вопросов и различных версий в социальных сетях, где активно обсуждают новую «кличку» политика.

Чиновник сказал ему, отвечая о ходе посевных работ: «Пал Лаич, спасибо большое, я презентацию подготовил».

Примечательно, что в официальной расшифровке на сайте Кремля написано «Владимир Владимирович».

