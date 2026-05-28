Полицейского в Запорожье подозревают в попытке изнасилования ребенка

В Запорожье полицейского подозревают в попытке изнасилования 14-летней девочки. Ему было предъявлено подозрение после задержания, информирует областная прокуратура.

Сказано, что данное преступление произошло 26 мая около двух часов ночи в одном из спальных районов Запорожья.

Указывается, что старший оперуполномоченный ГУНП в Запорожской области, майор полиции совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ребенка без ее согласия.

Говорится: «Руководителем Запорожской областной прокуратуры 26 мая сообщено о подозрении полицейскому, совершившему законченное покушение на изнасилование 14-летней жительницы Запорожья (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 152 УК Украины)».

Отмечается, что правоохранители задержали преступника на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после поступления сообщения на линию 102 от неравнодушного жителя дома, расположенного поблизости, который услышал крики потерпевшей.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

